Un blocco totale è stato imposto al Brennero a causa di una protesta ambientalista. Le deviazioni stanno causando disagi nel traffico tra la Val Pusteria e la Val Venosta. Sono state indicate rotte alternative per i mezzi pesanti, che devono evitare il tratto interessato dalla protesta. Le autorità hanno comunicato che i veicoli di grandi dimensioni devono seguire percorsi diversi per raggiungere le destinazioni, ma non sono stati forniti dettagli sui percorsi alternativi specifici.

? Punti chiave Come influenzeranno le deviazioni il traffico in Val Pusteria e Venosta?. Quali sono le rotte alternative previste per i mezzi pesanti bloccati?. Perché molti turisti hanno già deciso di cambiare i propri piani?. A che ora è prevista la riapertura totale del valico?.? In Breve Blocco mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate attivo su A22 dalle ore 07:00.. Divieto totale per tutti i veicoli da Vipiteno verso nord dalle 10:30.. Restrizioni ai mezzi pesanti in Val Pusteria e Val Venosta fino alle 20:00.. Flussi ridotti per rientro turisti tedeschi dopo vacanze di Pentecoste e ponte 2 giugno.. Il blocco totale del Brennero scatta alle ore 10:30 di questo sabato 30 maggio 2026 a causa di una manifestazione ambientalista organizzata sul versante austriaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero: scatta il blocco totale per la protesta ambientalista

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