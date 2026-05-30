Blocco del Brennero per protesta ambientalista | si rischia il caos
Il valico del Brennero è stato chiuso fino alle 20 a causa di una protesta ambientalista. La strada statale A22 è stata interdetta al traffico e gli automobilisti sono stati invitati a limitare gli spostamenti al massimo. La chiusura ha causato rallentamenti e congestioni nelle aree circostanti, con code che si sono formate lungo le strade di accesso. Nessun dettaglio su eventuali azioni di polizia o sul numero di manifestanti.
Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate visto che nella giornata di venerdì 29 maggio erano ben 14 i chilometri di rallentamenti registrati sull'Autostrada. L'A22 consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti., In Italia il traffico è interdetto ai mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 20:00 circa. Previsto, dalle 10.30, anche il divieto di circolazione esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
AMBIENTALISTI AUSTRIACI BLOCCANO IL BRENNERO, RISCHIO TRAFFICO A NORDEST | 29/05/2026
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