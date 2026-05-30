Blocco del Brennero per protesta ambientalista | si rischia il caos

Notizia in breve

Il valico del Brennero è stato chiuso fino alle 20 a causa di una protesta ambientalista. La strada statale A22 è stata interdetta al traffico e gli automobilisti sono stati invitati a limitare gli spostamenti al massimo. La chiusura ha causato rallentamenti e congestioni nelle aree circostanti, con code che si sono formate lungo le strade di accesso. Nessun dettaglio su eventuali azioni di polizia o sul numero di manifestanti.