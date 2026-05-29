Domani l’asse del Brennero sarà chiuso per la protesta ambientalista chiamata “Brenner-Blockade”. Oggi si sono verificati già forti disagi con lunghe code e traffico in tilt. La chiusura interessa il transito di veicoli in entrambe le direzioni, provocando rallentamenti e blocchi temporanei. La protesta è prevista per domani, con l’obiettivo di bloccare il passaggio lungo la strada internazionale. Nessuna indicazione sulla durata prevista della chiusura.

Domani la chiusura dell’asse del Brennero per la “Brenner-Blockade” in Austria. Già oggi disagi per migliaia di turisti e autotrasportatori, mentre le autorità italiane attivano il piano straordinario per la viabilità Lamanifestazione ambientalistache domani paralizzerà la circolazione sull’asse del Brennero sta già causando i primi disagi sul traffico internazionale. A poche ore dalla cosiddetta “Brenner-Blockade”, manifestazione autorizzata dalle autorità austriache che bloccherà autostrade e strade statali tra le 13 e le 16.30 nella zona di Matrei am Brenner, si registrano forti rallentamenti sia sul versante austriaco sia lungo l’Autostrada del Brennero A22. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brennero verso il blocco totale: traffico in tilt e lunghe code in vista della protesta ambientalista

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