Brennero sabotaggio alla linea ferroviaria | caos e blocchi totali

Un incendio ha danneggiato una centralina sulla linea ferroviaria al Brennero, causando blocchi totali e caos nel traffico. Contestualmente, gruppi ambientalisti hanno organizzato un blocco stradale nelle vicinanze, contribuendo all'interruzione dei collegamenti. Le autorità stanno indagando sull'origine del rogo, che sembra collegato all'azione di sabotaggio, ma non sono state fornite ancora conferme ufficiali sui responsabili. La situazione rimane critica con disagi per i trasporti e le persone coinvolte.

? Punti chiave Come si collegano l'incendio e il blocco stradale degli ambientalisti?. Chi ha causato il rogo alla centralina di Domegliara?. Quali percorsi alternativi restano liberi per superare il confine?. Quando riprenderà la circolazione ferroviaria tra Peri e Dolcè?.? In Breve Ritardi fino a 100 minuti per treni Alta Velocità e Intercity dopo l'incendio.. Blocco stradale previsto fino alle ore 20:00 per manifestanti ambientalisti al valico.. Chiusura autostrada A22 da Vipiteno e interruzioni su A13 e B182 in Austria.. Rallentamenti ferroviari tra le stazioni di Peri e Dolcè per il danno alla centralina.. Danni alla linea del Brennero per incendio doloso vicino a Domegliara: blocchi totali su treni e autostrade. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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