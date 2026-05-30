Un blocco del passo del Brennero causato da una manifestazione in Austria ha interrotto il traffico ferroviario sulla linea. Durante la notte si è verificato un incendio doloso che ha danneggiato le infrastrutture ferroviarie nella zona. La circolazione ferroviaria è sospesa fino a nuovo avviso, mentre le autorità stanno intervenendo per accertare le cause dell’incendio e ripristinare il servizio.

Al passo del Brennero non transita più nessuno. È scattato il blocco autostradale e stradale per la manifestazione ambientalista autorizzata dalle autorità del Tirolo che si svolge in territorio austriaco, nella zona di Matrei am Brenner, tra le ore 13 e le 16.30 di sabato 30 maggio. Prima del blocco sull'asse del Brennero tra Innsbruck e Bolzano il traffico era molto scarso. Erano state segnalate alcune autovetture di turisti stranieri, soprattutto tedeschi anche in vista delle vacanze di Pentecoste, dirette nelle località turistiche e balneari italiani. Chiuse anche le stazioni autostradali in direzione nord di BressanoneVal Pusteria, Bressanone zona industriale e ChiusaVal Gardena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Blocco del passo del Brennero, danni alla linea ferroviaria

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