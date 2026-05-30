Un incendio doloso ha provocato un grave incendio alla ferrovia nel corso di una protesta al Brennero, causando l’interruzione totale del traffico al valico. La situazione ha generato disagi significativi, con blocchi sulla linea ferroviaria e sulla strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulla responsabilità dell’atto vandalico. Non sono stati segnalati feriti. La circolazione ferroviaria e stradale rimane sospesa in entrambe le direzioni fino a ulteriori aggiornamenti.

Un incendio doloso nel giorno del blocco del traffico al Brennero: risultato? Caos totale e stop al traffico al Valico. La giornata della protesta ambientalista organizzata sul versante austriaco del Brennero, come detto, è stata segnata anche da un grave episodio di sabotaggio che ha colpito la linea ferroviaria Verona-Brennero. Nella notte, sono state date alle fiamme alcune centraline ferroviarie tra Peri e Dolcè, nel Veronese, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni. Trenitalia ha parlato di un "atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all’infrastruttura". I ritardi hanno raggiunto in alcuni casi i 100 minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Brennero, sabotaggio alla ferrovia nel giorno della protesta: inferno al valico

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Treni sulla ferrovia del Brennero

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