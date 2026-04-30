Ponte del 2 giugno l’Austria chiude l’Autostrada del Brennero | ripercussioni e proteste

Sabato 30 maggio, l’Austria ha deciso di chiudere l’Autostrada del Brennero, una delle più trafficate della regione, provocando il blocco totale del traffico sul lato austriaco. La chiusura si è verificata in prossimità del ponte del 2 giugno, periodo in cui si prevede un aumento significativo di veicoli in transito a causa delle festività. La decisione ha suscitato proteste e ripercussioni tra automobilisti e operatori economici coinvolti nei collegamenti tra i paesi.

Il blocco totale di una delle autostrade più trafficate, l’ A22 del Brennero sul lato austriaco, sabato 30 maggio, quando decine di migliaia di auto dovrebbero circolare liberamente anche e soprattutto in vista del Ponte del 2 giugno che farà affluire un numero di veicoli più elevato del solito. Fa molto discutere ed è ampiamente criticata la scelta del sindaco di Gries am Brenner, un Comune della valle del Wipptal, nel distretto meridionale di Innsbruck-Land. Le motivazioni. Il blocco autostradale previsto tra il casello di Schönberg e il Brennero, comprenderà anche la strada statale: impossibile, dunque, muoversi dalle 11 alle 19 del 30 maggio per la presa di posizione locale contro il traffico sempre più intenso sull’asse Nord-Sud del Passo del Brennero.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ponte del 2 giugno, l’Austria chiude l’Autostrada del Brennero: ripercussioni e proteste Notizie correlate I lavori dopo le proteste. Pulite le arcate del ponteI lavori non sono ancora conclusi, ma finora hanno almeno permesso di aprire ampi varchi tra le arcate del ponte dell’Enza, a Sorbolo Levante, al... Potenziamento del ponte sul fiume, una notte di chiusura dell'autostrada: la mappaIn previsioni operazioni lungo il tratto della A13: inattive anche le aree di servizio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Confesercenti Lombardia Orientale: il ponte del 1° maggio traina la primavera turistica; Ponti scuola 2026/2027, pochi giorni festivi a ridosso dei weekend: ecco le date; Ponte del 1° maggio: dove andare al mare (e magari fare il bagno); I ponti delle vacanze. Città già piena nel week end. Ma si guarda al Primo Maggio. Ponte del Primo Maggio, il Bresciano inaugura la stagione turistica con segnali positiviIl ponte del Primo Maggio si conferma banco di prova e motore della primavera turistica bresciana, snodo cruciale tra le festività pasquali e ... bsnews.it Ponte del Primo Maggio: il Garda bresciano domina la primavera turisticaPonte del Primo Maggio: il Garda bresciano domina la primavera turistica. Paesaggio e wellness tourism le calamite. primabrescia.it Ancora indecisi su cosa fare per il ponte del Primo maggio Vi suggeriamo 5 chicche italiane da scoprire in tutta la loro autenticità #borghi - facebook.com facebook