La manifestazione al Brennero sul lato austriaco organizzata dalle sigle dell’ambientalismo per protestare contro l’eccessivo passaggio dei mezzi pesanti al traforo del Brennero si è svolta senza problemi e senza scontri. Tuttavia, la giornata è stata caratterizzata da un attentato alla linea ferroviaria che da Verona conduce proprio al Brennero e che, secondo gli investigatori della Digos, è riconducibile alla pista anarco-ambientalista. È stato appiccato un rogo a due centraline elettriche che ha causato danni all’infrastruttura e che, sebbene non abbia ancora rivendicazione, è attribuibile alla frangia anarchica degli ambientalisti, che già nei mesi scorsi ha operato con le stesse modalità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brennero, l’incendio alle centraline della ferrovia è doloso: si indaga sulla pista anarco-ambientalista

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