Un blocco totale del traffico al valico del Brennero si è verificato durante una protesta ambientalista sul versante austriaco, in concomitanza con l’esodo per il ponte del 2 giugno. La manifestazione, definita “green”, ha causato disagi al traffico internazionale, con lunghe code e rallentamenti. La protesta ha coinvolto attivisti che chiedevano misure a favore dell’ambiente. La polizia ha monitorato la situazione senza segnalare incidenti.

Una protesta ambientalista nel giorno dell'esodo per il ponte del 2 giugno che rischia di paralizzare parte dell'Italia: blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione "green", che si tiene sul versante austriaco. La mobilitazione, organizzata oltreconfine, arriva in uno dei fine settimana più intensi dell'anno per il traffico e alimenta il timore di pesanti ripercussioni sulla circolazione tra Italia e Austria. I primi segnali delle difficoltà sono già emersi venerdì 29 maggio, quando sull'autostrada austriaca si sono formati fino a 14 chilometri di rallentamenti. Per questo motivo Autobrennero invita gli automobilisti a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Brennero, follia ambientalista: blocco totale del traffico e inferno al valico

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