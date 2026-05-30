La circolazione sulla linea ferroviaria tra Italia e Austria sta riprendendo gradualmente dopo aver subito forti ritardi. I disagi sono stati causati da danni alla ferrovia verificatisi in concomitanza con un blocco stradale al valico internazionale, organizzato da un gruppo ambientalista. La manifestazione ha portato a un'interruzione temporanea del traffico, che ha provocato ritardi e problemi di traffico lungo la tratta ferroviaria. La circolazione sta tornando alla normalità in queste ore.

Ai disagi degli automobilisti e per degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona., Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta "fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti"., Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, ignoti avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza una dall'altra in una zona isolata. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti con la polizia ferroviaria per la messa in sicurezza del tratto di linea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Brennero: danni alla ferrovia, la circolazione riprende gradualmente dopo i forti ritardi

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