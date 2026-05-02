Riattivato il secondo binario tra Pineto e Pescara | sulla linea Adriatica la circolazione torna gradualmente alla normalità

Dopo oltre un giorno di interruzione, il secondo binario tra Pescara e Pineto sulla linea Adriatica è stato riattivato. La circolazione ferroviaria sta tornando lentamente alla normalità, dopo il guasto sulla linea aerea di alimentazione che ha causato l’interruzione. Il problema, attribuito al tranciamento di alcuni cavi, ha coinvolto la linea tra le due città abruzzesi, provocando disagi ai servizi ferroviari.

A più di 24 ore dal problema sulla linea Adriatica che ha mandato in tilt la circolazione, è stato riattivato anche il secondo binario tra Pescara e Pineto, in Abruzzo, chiuso a causa guasto sulla linea aerea di alimentazione causato, a quanto pare, dal tranciamento di alcuni cavi. La.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Linea Adriatica, riattivata la circolazione ferroviaria verso Pescara dopo gli interventi sulla reteInterventi tecnici e monitoraggi in corsoSul posto sono operativi oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, affiancati dalle imprese incaricate,... Treni, linea adriatica nel caos: circolazione sospesa tra Giulianova e Pescara, Frecciarossa bloccato con 125 passeggeriSerata di forti disagi sulla linea ferroviaria adriatica, dove la circolazione dei treni è stata sospesa tra Giulianova e Pescara a causa di un...