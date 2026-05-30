Alle 10:30 è stato avviato un blocco totale dei veicoli al Brennero, in seguito a una manifestazione ambientalista sul lato austriaco. La linea ferroviaria è stata danneggiata durante l’evento, causando interruzioni nei servizi di trasporto. La circolazione dei mezzi è sospesa in entrambe le direzioni, con effetti sulla viabilità e sui collegamenti tra Italia e Austria. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

È iniziato alle10:30 ilblocco totale del Brennero, a causa di unamanifestazione ambientalistasul versante austriaco. Inoltre, è emerso che la circolazione ferroviaria è rallentata a causa di undanno all’infrastruttura sulla linea Verona-Brennero, presumibilmente provocato da ignoti. Il danno all’infrastruttura e il blocco per la manifestazione avvengono in un giorno già da bollino nero, dato il rientro dei turisti tedeschi dopo le vacanze di Pentecoste e il ponte del 2 giugno. In Italia,sulla A22, il traffico sarà interdetto ai mezzi pesanticon massa superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 20:00 circa.Il divieto a tutti i veicoli, iniziato alle 10:30,inizia dal casello di Vipiteno in direzione nord. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brennero, danneggiata linea ferroviaria e inizio blocco totale dei veicoli

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