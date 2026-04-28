Circolazione ferroviaria in tilt treno fermo sulla linea Milano-Lodi | ritardi fino a 50 minuti
Oggi sulla linea ferroviaria tra Milano e Lodi si sono verificati ritardi che hanno raggiunto i 50 minuti a causa di un incidente sui binari e di un guasto a un treno. La circolazione è temporaneamente sospesa, con disagi per i pendolari che si spostano lungo questa tratta. La circolazione dei treni è stata interrotta per alcune ore, creando un sovraffollamento e disagi tra i viaggiatori.
Circolazione dei treni in tilt sulla tratta Milano-Lodi: "Ritardi di oltre 50 minuti" per la presenza di persone sui binari e il guasto di un treno. Disagi per i pendolari e fermate alternative.🔗 Leggi su Fanpage.it
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