Estate ferroviaria | 8 blocchi e ritardi fino a 90 minuti per i PNRR
Durante i mesi di luglio e agosto, alcuni treni regionali subiranno blocchi totali, con possibili ritardi fino a 90 minuti, a causa di interventi legati ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le tratte interessate sono state comunicate dalle ferrovie e riguardano principalmente percorsi verso il Sud, dove i cantieri previsti potrebbero influire sui tempi di viaggio. La programmazione delle modifiche è stata resa nota alle persone che utilizzano quotidianamente i treni regionali.
? Domande chiave Quali tratte specifiche subiranno i blocchi totali tra luglio e agosto?. Come influiranno i cantieri PNRR sui tempi di viaggio verso il Sud?. Dove saranno attivi i bus sostitutivi per chi viaggia in treno?. Perché i ritardi arriveranno fino a 90 minuti su alcune linee?.? In Breve 1300 cantieri attivi quotidianamente su tutto il territorio nazionale per ammodernamento infrastrutture. Interruzione linea Milano-Genova dal 20 luglio al 28 agosto per lavori Ponte Po. Bus sostitutivi per tratte Caserta-Foggia e Battipaglia-Potenza fino al 30 giugno. Nuovo collegamento Napoli-Cancello a luglio ridurrà i tempi di percorrenza di 45 minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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