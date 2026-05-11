Estate ferroviaria | 8 blocchi e ritardi fino a 90 minuti per i PNRR

Durante i mesi di luglio e agosto, alcuni treni regionali subiranno blocchi totali, con possibili ritardi fino a 90 minuti, a causa di interventi legati ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le tratte interessate sono state comunicate dalle ferrovie e riguardano principalmente percorsi verso il Sud, dove i cantieri previsti potrebbero influire sui tempi di viaggio. La programmazione delle modifiche è stata resa nota alle persone che utilizzano quotidianamente i treni regionali.

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