Da questa mattina alle 7, la circolazione dei mezzi pesanti sull’Autostrada del Brennero è stata interrotta. L’interruzione è rimasta in vigore fino alle 10, momento in cui è stato attivato un piano d’emergenza. La chiusura totale riguarda il traffico dei veicoli di grandi dimensioni sulla A22, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali ripercussioni.

Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sull’Autostrada del Brennero è scattata stamattina alle 7 e dalle 10.30 il divieto interesserà tutti i mezzi da Trento Nord al confine di Stato. Blocco totale, insomma, per una manifestazione ambientalista in Tirolo che ha indotto le autorità austriache a interdire l’accesso oltre il passo del Brennero fino alle 19. Allo stato attuale, il servizio viabilità di A22 non segnala criticità. La polizia stradale ha mobilità cento pattuglie mentre la Protezione civile del Trentino ha allestito la sala operativa per gestire eventuali emergenze. Autostrada del Brennero, come concordato con le prefetture di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brennero, blocco totale sull’A22: pronto un piano d’emergenza

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Perché il Brennero rischia di paralizzare l'Italia

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