Blocco Brennero sabato | l’A22 chiusa tra Vipiteno e il confine

Notizia in breve

L'autostrada A22 sarà chiusa tra Vipiteno e il confine durante il blocco di sabato. La chiusura riguarda principalmente il traffico veicolare tra le due aree, con restrizioni specifiche per i mezzi pesanti. Restano in vigore alcune eccezioni per i veicoli di emergenza e quelli autorizzati. Sono previsti percorsi alternativi per evitare il tratto interessato dal blocco, ma non sono stati ancora comunicati dettagli precisi sui percorsi di deviazione.