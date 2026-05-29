Blocco Brennero sabato | l’A22 chiusa tra Vipiteno e il confine

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'autostrada A22 sarà chiusa tra Vipiteno e il confine durante il blocco di sabato. La chiusura riguarda principalmente il traffico veicolare tra le due aree, con restrizioni specifiche per i mezzi pesanti. Restano in vigore alcune eccezioni per i veicoli di emergenza e quelli autorizzati. Sono previsti percorsi alternativi per evitare il tratto interessato dal blocco, ma non sono stati ancora comunicati dettagli precisi sui percorsi di deviazione.

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? Domande chiave Quali mezzi pesanti potranno circolare nonostante il divieto totale?. Come cambieranno i percorsi per evitare il blocco tra Vipiteno e confine?. Chi potrà ottenere le deroghe speciali per transitare sabato mattina?. Dove dovranno sostare i camion per non bloccare le strade provinciali?.? In Breve Mezzi sopra 7,5 tonnellate bloccati su A22 dalle 6 alle 20.. Divieto extraurbano provinciale per mezzi pesanti dalle 7 alle 20.. Deroghe per alimentari, carburanti e trasporto Rola con prenotazione.. Sosta consentita in aree attrezzate Autostrada del Brennero per camion.. Sabato 30 maggio, il corridoio del Brennero subirà una drastica limitazione della viabilità a causa di una manifestazione programmata presso lo svincolo di Matrei am Brenner in Austria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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