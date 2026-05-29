? Punti chiave Quali strade provinciali subiranno il blocco totale senza alcuna deroga?. Come cambieranno i percorsi per chi deve raggiungere l'Austria domani?. Perché non saranno concesse deroghe per il trasporto di alimenti e carburanti?. Dove dovranno obbligatoriamente uscire i veicoli diretti verso nord?.? In Breve Blocco mezzi pesanti sabato 30 maggio dalle ore 7 alle ore 20.. Uscita obbligatoria svincolo Vipiteno per veicoli verso nord dalle 10:30 alle 20:00.. Nessuna deroga per carburanti e alimenti su SS49, SS38 e SS40.. Deviazione consigliata verso valico del Tarvisio tramite autostrada A23.. Il Commissariato del Governo convoca il Comitato Operativo per la Viabilità in vista della chiusura del corridoio del Brennero prevista per sabato 30 maggio a Matrei am Brenner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Brennero sabato: piano d’emergenza per il caos del traffico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brennero, rischio caos: Vienna chiede di spostare il blocco ambientaleA pochi giorni dalla data stabilita, Vienna ha richiesto di spostare il blocco ambientale previsto al Brennero, sollevando dubbi su come questa...

Blocco Brennero il 30 maggio: caos su A22 e SS per i mezzi pesantiIl blocco del Brennero previsto per il 30 maggio interesserà anche alcune strade statali oltre all’autostrada A22, causando disagi nel traffico.

Temi più discussi: Blocco del Brennero, c'è chi esluta. La manifestazione che fermerà l'A22 porta con sé un messaggio forte e chiaro. Si deve trasformare il traffico transalpino; Autostrada Brennero A22, chiusura prevista per il 30 maggio: cosa sapere; Sabato 30 maggio traffico a rischio caos per il blocco al Brennero; Blocco del Brennero: A22, 'evitate viaggi a nord di Trento'.

Brennero chiuso 30 maggio, stop alla circolazione sull’A22: le strade alternativeBlocco sul Brennero. Deviata la circolazione verso i valichi, mentre gli automobilisti riprogrammano i viaggi. Ecco le strade alternative ... quifinanza.it

Blocco Brennero 30 maggio, rischio caos: uscite obbligatorie, percorsi alternativi e i tempi previsti da Google MapsLa massiccia campagna informativa messa in atto sta cercando di ridurre i disagi previsti a causa di una manifestazione ambientalista autorizzata dalle autorità del Tirolo. Le prenotazioni anticipate ... quotidiano.net