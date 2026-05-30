Brennero | atto doloso sulla linea Fs E una protesta bloccherà il traffico con l' Italia

Notizia in breve

La circolazione ferroviaria sulla linea Verona-Brennero tra Peri e Dolcè è rallentata a causa di un atto doloso da parte di ignoti che ha causato danni all'infrastruttura. Una protesta è prevista e bloccherà il traffico con l’Italia. La linea è interessata dal rallentamento, senza indicazioni su tempistiche di ripristino. La natura dell’atto e i responsabili non sono ancora stati identificati.