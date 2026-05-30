Brennero | atto doloso sulla linea Fs E una protesta bloccherà il traffico con l' Italia
La circolazione ferroviaria sulla linea Verona-Brennero tra Peri e Dolcè è rallentata a causa di un atto doloso da parte di ignoti che ha causato danni all'infrastruttura. Una protesta è prevista e bloccherà il traffico con l’Italia. La linea è interessata dal rallentamento, senza indicazioni su tempistiche di ripristino. La natura dell’atto e i responsabili non sono ancora stati identificati.
AGI - Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Verona-Brennero tra Peri e Dolce' a causa di un atto doloso compiuto da ignoti che ha provocato danni all'infrastruttura. Lo comunica Trenitalia nella sezione infomobilità. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi fino a 60 minuti, mentre i convogli precedentemente coinvolti hanno accumulato maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti. I treni regionali possono inoltre subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Per garantire la mobilità dei passeggeri sono state attivate corse sostitutive con autobus per i collegamenti regionali. Scattato il blocco autostradale in vista della protesta. 🔗 Leggi su Agi.it
Notizie e thread social correlati
Incendio danneggia la linea ferroviaria del Brennero: “Atto doloso”. Ritardi di oltre un’ora e rischio treni cancellatiUn incendio doloso ha danneggiato la linea ferroviaria del Brennero all’alba, causando ritardi superiori a un’ora e il rischio di cancellazioni di...
Brennero verso il blocco totale: traffico in tilt e lunghe code in vista della protesta ambientalistaDomani l’asse del Brennero sarà chiuso per la protesta ambientalista chiamata “Brenner-Blockade”.
Argomenti più discussi: Brennero, scattato il blocco totale per una manifestazione. A22 a rischio paralisi. L’allarme delle imprese; Danneggiata linea ferroviaria del Brennero, treni in ritardo di oltre un'ora -.
Brennero, oggi il blocco totale. Danneggiata la linea ferroviaria, ritardi dei treni di oltre un'oraÈ scattato puntalmente alle ore 10.30 il blocco totale del Brennero per una manifestazione ambientalista su territorio austriaco. Fino alle ore 20 non si transita per il valico, ... ilgazzettino.it
Brennero, treni in tilt per un incendio dolosoProblemi sulla linea ferroviaria nel giorno del blocco autostradale causato dalla protesta ambientalista in Austria: ritardi fino a 100 minuti ... avvenire.it