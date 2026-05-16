Dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Aston Villa, Mohamed Salah ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha criticato il modo di giocare della squadra allenata da Arne Slot. L’attacco del calciatore egiziano si concentra sulle modalità di schieramento e sullo stile di gioco adottato, senza fare riferimenti diretti a decisioni specifiche o a party di club. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione tra giocatore e tecnico, mentre si avvicina il suo possibile addio alla squadra.

Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Fabregas in conferenza stampa alla vigilia di Como Parma: «Ovvio che c’è fame, sei davanti a un’opportunità incredibile. Se domani non vinci, non ci saranno più possibilità» Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Milan: «Le parole di Cardinale mi hanno fatto solo piacere. Ecco la verità sul litigio con Ibrahimovic» Bezhani Milan, nuovo nome per la dirigenza rossonera. Chi è e quale ruolo potrebbe svolgere in vista della prossima stagione Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Lazio: «Caos calendari non è stato un esempio di grande programmazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Terremoto Liverpool: Salah attacca il gioco di Arne Slot prima dell’addio! Il durissimo messaggio social dell’egiziano

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SHOCKING ANFIELD EARTHQUAKE! ARNE SLOT SACKED AFTER PSG DISASTER—WHAT REALLY HAPPENED!

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