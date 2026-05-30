Al PalaMontepaschi di Chianciano Terme si svolgeranno i Campionati italiani femminili Under 17 e Under 19 di pugilato. L’evento vedrà partecipare le atlete più promettenti delle categorie giovanili provenienti da diverse regioni italiane. La competizione rappresenta un momento di confronto tra le future campionesse del pugilato femminile. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane e coinvolgerà numerosi incontri agonistici.

Sarà il PalaMontepaschi di Chianciano Terme a ospitare i Campionati italiani femminili Under 17 e Under 19 di pugilato, un appuntamento di rilievo nazionale che porterà in Toscana le migliori giovani promesse della boxe italiana. L’evento, organizzato per la prima volta nella regione, vede la collaborazione di due storiche realtà sportive del territorio senese: la Boxing Club Siena e la Pugilistica Colligiana, da anni impegnate nella promozione e nello sviluppo del pugilato giovanile.200 atlete provenienti da tutta Italia, accompagnate da altrettanti tecnici e da circa 30 ufficiali di gara. Un livello tecnico particolarmente elevato, considerando che le pugili impegnate nelle categorie Under 17 e Under 19 rappresentano il futuro della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boxe femminile, le campionesse del futuro al PalaMontepaschi

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Fasi finali campionati italiani U19 maschili 2026

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