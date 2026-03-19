LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 3-1 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse del mondo volano alla final 4!

Nella partita valida per la Champions League di volley femminile, si sono affrontate Fenerbahce Istanbul e Scandicci. Dopo più di due ore e mezza di gioco, la squadra turca ha concluso con una vittoria per 3-1, dopo aver perso il primo set. La formazione italiana aveva iniziato in vantaggio, ma non è riuscita a mantenere il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo oltre 2 ore e mezza di partita è Scandicci ad avere la meglio: le toscane vincono un match al cardiopalma battendo al golden set il Fenerbahce Istanbul 15-13 KAAAAATEEE ANTROPOVAAAAA!! Diagonale vincente da posto 2 su Alessia Orro che poi finise a terra. Scandicci vola alla Final Four! 14-13 Muro vincente di Fedorovtseva. Bosetti è andata a sbattere contro il muro a 3 del Fenerbahce. 14-12 Skinner passa tra le mani del muro da posto 4. 13-12 Lungo il servizio di Bechis. 13-11 Diagonale stretta di Skinner da posto 4. 12-11 Parallela di Fedorovtseva da posto 4. Fenerbahce che è nuovamente in scia. Time out Scandicci 12-10 Incomprensione tra Bechis e Skinner che arriva sul pallone solo con le dita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 3-1 (0-1), Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse del mondo volano alla final 4! Articoli correlati LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà una bolgia infernale, caccia alla Final Four!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Fenerbahce... LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: servono 2 set per la Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Fenerbahce... VakifBank vs Milano | Full Match | CEV Champions League Volley 2025 Contenuti utili per approfondire LIVE Fenerbahce Istanbul Scandicci 3 1... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canali, streaming; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la Savino Del Bene parte meglio nel golden setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-12 Skinner passa tra le mani del muro da posto 4. 13-12 Lungo il servizio di Bechis. 13-11 Diagonale stretta ... oasport.it Diretta Fenerbahce Scandicci streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile, oggi 19 marzo 2026Diretta Fenerbahce Scandicci streaming video tv, oggi 19 marzo 2026: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. ilsussidiario.net 4 La Savino Del Bene Scandicci cerca l'accesso alle semifinali di CEV Champions League di Istanbul Guarda Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, oggi x.com #Coppeeuropee Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Toscane in campo dalle 15 contro il Fenerbahce, battuto 3-0 all’andata, le meneghine ripartono dalla sconfitta per 2-3 contro il - facebook.com facebook