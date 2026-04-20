Basket femminile Schio-Venezia | stasera Gara-1 della finale scudetto le campionesse puntano al Grande Slam

Stasera alle 20:15 al PalaRomare si svolge Gara-1 della finale scudetto di basket femminile tra le due squadre che si contendono il titolo al meglio delle tre partite. Le campionesse di Schio cercano di conquistare il terzo titolo consecutivo, dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia, mentre Venezia punta a ottenere una rivincita rispetto alla finale del 2025. La serie rappresenta l’ultimo step per assegnare il campionato nazionale.

Al PalaRomare alle 20:15 si alza il sipario sulla serie che assegna il titolo, al meglio delle tre. Schio cerca il Grande Slam dopo Supercoppa e Coppa Italia, Venezia vuole la rivincita del 2025. Diretta su Rai Sport HD e RaiPlay Si accende la finale della Serie A1 di basket femminile 2026. Questa sera alle 20:15 il Famila Wuber Schio ospita l’Umana Reyer Venezia al PalaRomare per Gara-1 della serie che assegna lo scudetto, al meglio delle tre partite. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD e in streaming gratuito su RaiPlay. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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