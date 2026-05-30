Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in una cartiera nel comune di Borgo a Mozzano. Le fiamme hanno causato una colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando per spegnere le fiamme. Il sindaco ha invitato i residenti a non uscire di casa a causa del rischio legato al fumo. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di feriti o sulle cause dell’incendio.

Le fiamme sarebbero scoppiate dal deposito di carta della storica ditta della Valle del Serchio e si sarebbero propagate al tetto. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Così il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti: “Tutte le autorità preposte sono sul posto e stanno intervenendo. Per fortuna, non ci risultano danni a persone. Vista la grave portata della cosa, a breve emetterò ordinanza di non uscire dalle case e di non aprire le finestre nel raggio di 500 metri. Mi raccomando, in attesa dell’ufficialita’, prendete assolutamente alla lettera questa informativa”. Sul... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Borgo a Mozzano: pauroso incendio in una cartiera, alta colonna di fumo nero. Il sindaco: “Non uscite di casa”

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