Borgo a Mozzano | pauroso incendio in una cartiera alta colonna di fumo nero Il sindaco | Non uscite di casa

Da firenzepost.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in una cartiera nel comune di Borgo a Mozzano. Le fiamme hanno causato una colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando per spegnere le fiamme. Il sindaco ha invitato i residenti a non uscire di casa a causa del rischio legato al fumo. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di feriti o sulle cause dell’incendio.

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Le fiamme sarebbero scoppiate dal deposito di carta della storica ditta della Valle del Serchio e si sarebbero propagate al tetto. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Così il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti: “Tutte le autorità preposte sono sul posto e stanno intervenendo. Per fortuna, non ci risultano danni a persone. Vista la grave portata della cosa, a breve emetterò ordinanza di non uscire dalle case e di non aprire le finestre nel raggio di 500 metri. Mi raccomando, in attesa dell’ufficialita’, prendete assolutamente alla lettera questa informativa”. Sul... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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