Durante l’XI edizione del Memoria Festival di Mirandola, il musicista ha parlato di come la musica possa essere vista come una forma di archeologia. Sul palco, ha spiegato che attraverso le note e le melodie si scavano ricordi e storie del passato, creando un ponte tra memoria individuale e creazione artistica. La sua esibizione ha accompagnato questa riflessione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra suoni e ricordi.

Nella cornice dell’XI edizione del Memoria Festival di Mirandola, il confine tra il ricordo personale e la costruzione artistica si fa labile. A raccontare il suo percorso e il suo personalissimo approccio alla vita, domenica 5 giugno alle 21.30 in piazza Mazzini, sarà Davide ‘Boosta’ Dileo, musicista, tastierista e co-fondatore dei Subsonica. ‘Atmosfere sonore’ sarà il titolo del suo intervento in cui racconterà il dietro le quinte del suo ‘ laboratorio sonoro ’, dove il silenzio non è mai vuoto, ma una materia prima, una ‘palestra’ necessaria per dare forma alle emozioni. Quando costruisce un laboratorio sonoro, cerca di evocare un ricordo che già esiste o inventarne uno nuovo? "In generale non esiste una regola universale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boosta al Memoria Festival: "La musica è archeologia"

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