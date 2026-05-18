La centrale idroelettrica A. Pitter sta per essere riconvertita in un spazio dedicato alla musica e all’arte, grazie al progetto Convergenze. L’intervento prevede la trasformazione degli ambienti industriali in un teatro di nuove espressioni artistiche, con particolare attenzione alla Sala Turbine, che ospiterà performance di artisti locali e internazionali. La riqualificazione mira a creare un punto di incontro tra archeologia industriale e contaminazioni culturali contemporanee, offrendo un luogo dove musica e storia si incontrano in modo innovativo.

? Domande chiave Come trasformerà una centrale idroelettrica in un palcoscenico d'avanguardia?. Chi sono gli artisti che faranno vibrare la Sala Turbine?. Come si può contribuire alla costruzione di una scultura monumentale?. Perché questo evento è fondamentale per Pordenone Capitale della Cultura?.? In Breve Maria Chiara Argirò e Indian Wells si esibiranno nella Sala Turbine dalle 19:30.. Installazioni di FUSE* e Filwood Filosophy attive presso la centrale dalle ore 10:00.. Mattia Caretta e Francesco Saverio Teruzzi terranno un talk pomeridiano nell'auditorium.. Evento parte del percorso verso Pordenone Capitale della Cultura 2027.. La Centrale Idroelettrica A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e archeologia: Convergenze trasforma la centrale A. Pitter

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