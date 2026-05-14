Bando Maestre e Informatici Napoli 2026 | il Comune assume 43 figure a tempo indeterminato scadenza domande il 4 giugno

Il Comune di Napoli ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 43 persone a tempo indeterminato. Le posizioni disponibili riguardano maestre e informatici, e le domande devono essere presentate entro il 4 giugno. La selezione riguarda candidati interessati a lavorare con contratti a tempo pieno, con scadenza per la presentazione delle domande prossima. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui requisiti o sul processo di selezione.

Il Comune di Napoli ha appena pubblicato un bando di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 43 nuove figure professionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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