Bonus sociale idrico integrativo | Vicopisano apre il bando per le domande

Il Comune di Vicopisano ha annunciato che i cittadini possono presentare domanda per il Bonus Sociale Idrico Integrativo 2026 fino a venerdì 15 maggio. La richiesta si riferisce ai consumi del 2025 e può essere presentata presso gli uffici comunali o attraverso i canali indicati dall’amministrazione. La misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà che usufruiscono del servizio idrico.

Vicopisano (PI), 20 aprile 2026 – Il Comune di Vicopisano informa che fino a venerdì 15 maggio sarà possibile presentare domanda per il Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2026, riferito ai consumi 2025. Il Bonus consiste in una agevolazione economica integrativa, sotto forma di rimborso tariffario, destinata ai nuclei familiari residenti nel Comune che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate. I contributi saranno assegnati sulla base di una graduatoria redatta secondo l’ISEE del nucleo familiare. Possono presentare domanda gli utenti diretti e indiretti intestatari di utenza idrica domestica residenziale, in possesso di un ISEE ordinario 2026 in corso di validità, senza omissioni o difformità, di importo non superiore a 13.🔗 Leggi su Lanazione.it

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