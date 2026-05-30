L'undicesima edizione di ‘Uno, nessuno e centomila volti’ di Bonobolabo presenta un videogioco interattivo e il Crucidante, un cruciverba artistico. La manifestazione include il progetto Dante Plus 2026, evidenziando nuove forme di espressione culturale. La rassegna si svolge con iniziative che combinano tecnologia e arte, coinvolgendo il pubblico in esperienze interattive e creative. La programmazione si concentra su innovazioni che uniscono tradizione e modernità.

Un videogioco interattivo e il Crucidante, un originale cruciverba d’arte. Sono le grandi novità della undicesima edizione di ‘Uno, nessuno e centomila volti’, la rassegna di Bonobolabo che torna puntuale col progetto Dante Plus 2026. L’inaugurazione è fissata per le 16 di oggi nei locali della biblioteca Oriani, a pochi passi dalla Tomba del Sommo Poeta. L’esposizione, sostenuta dall’assessorato alla Cultura, rimarrà aperta fino a lunedì 21 settembre, offrendo a cittadini e turisti un percorso unico, tra fumetto, illustrazione ed enigmistica. Il cruciverba della cover di Crucidante (40 pagine) nasce da un’illustrazione di Gipi, tra i massimi autori italiani, trasformata in un rompicapo da Giorgio Dendi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bonobolabo, dal CruciDante a un videogioco interattivo

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