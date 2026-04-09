Metal Gear Solid | il film tratto dal videogioco ha trovato i suoi registi

Columbia Pictures ha annunciato di aver scelto Zach Lipovsky e Adam B. Stein come registi per il film ispirato a Metal Gear Solid. I due filmmaker si occuperanno di portare sul grande schermo l'adattamento del celebre videogioco. La produzione è ora in fase di sviluppo, senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sul cast coinvolto. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla casa di produzione.

Columbia Pictures ha affidato a Zach Lipovsky e Adam B. Stein il compito di occuparsi dello sviluppo dell'adattamento per il grande schermo. L'adattamento cinematografico del videogioco Metal Gear Solid sembra finalmente aver trovato i suoi registi: saranno Zach Lipovsky e Adam B. Stein, reduci dal successo di Final Destination Bloodlines, a occuparsi ora dello sviluppo del progetto. I due filmmaker collaboreranno con Columbia Pictures, grazie a un nuovo accordo stretto con Sony. Il coinvolgimento dei due registi Il film tratto da Metal Gear Solid sarà prodotto da Avi Arad e Ari Arad, mentre i due registi Zach Lipovsky e Adam B. Stein saranno coinvolti anche come produttori tramite la loro casa di produzione, Wonderlab. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Metal Gear Solid: il film tratto dal videogioco ha trovato i suoi registi Konami ha annunciato Metal Gear Solid Collection Vol.2 con un trailer allo State of PlayAmpio spazio per Konami durante lo State of Play, dove è stato annunciato con trailer ufficiale Metal Gear Solid: Master Collection Vol. Konami annuncia Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2(Adnkronos) – Konami ha rimosso l'ultimo velo di incertezza sul futuro della saga creata da Hideo Kojima, annunciando ufficialmente Metal Gear Solid:... Metal Gear Solid Ai Trailer - As a 1990's Anime Temi più discussi: Metal Gear Solid e i classici PS1 sbarcano in Realtà Virtuale grazie a un nuovo emulatore; Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in offerta, ora con il 44% di sconto; MGS Delta: Snake Eater - Migliori impostazioni PC; The Boss: forza, onore e sacrificio nella nuova Revoltech di Kaiyodo. Metal Gear Solid, il film è ufficiale! Annunciati anche i registiSony conferma il film di Metal Gear Solid con due nuovi registi; il progetto sul celebre videogioco è ufficialmente ripartito. cinema.everyeye.it Il film di Metal Gear Solid sarà diretto dai registi di Final Destination: BloodlinesIl film di Metal Gear Solid trova finalmente i suoi registi: Zach Lipovsky e Adam B. Stein, reduci dal successo di Final Destination: Bloodlines, guideranno l'adattamento prodotto da Sony. multiplayer.it Metal Gear solid delta Modalità estrema Titolo acquisito Fox hound Dopo più di 20 anni rigiocare questo titolo in chiave moderna è stato bellissimo molto fedele all'originale - facebook.com facebook