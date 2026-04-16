Dal videogioco al fronte | così Russia e Ucraina reclutano i migliori gamer per la guerra

Negli ultimi mesi, sia in Russia che in Ucraina, sono stati avviati programmi per coinvolgere i videogiocatori più abili in attività legate alla difesa militare. Le autorità di entrambi i paesi hanno riconosciuto le competenze sviluppate attraverso i videogiochi come un elemento utile per le operazioni sul campo. Questa strategia prevede il reclutamento di gamer con capacità di gestione di tecnologie e strategie digitali in ambito militare.

La guerra è intrinsecamente legata al mondo dei videogiochi, e sia in Russia sia in Ucraina il trasferimento di abilità e competenze dai videogiocatori ai contesti militari è parte integrante della dottrina bellica. In Russia, un popolarissimo videogioco chiamato Berloga ha come protagonisti dei coraggiosi orsi bruni che devono difendersi da sciami di api utilizzando dei droni. Il target è giovanissimo, bambini dai 7 anni in su, e contribuisce ai test d’ingresso scolastici: migliore è il punteggio raggiunto (il gioco simula il pilotaggio e la costruzione di droni) migliore è il bonus che i campioni ottengono per entrare nelle più prestigiose scuole del Paese.🔗 Leggi su Open.online

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