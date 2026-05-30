Stefano Bonaccini ha accusato la leader del governo di aver tentato di modificare le regole elettorali con un colpo di mano, sostenendo che questa mossa sia motivata dalla paura di perdere le elezioni. La dichiarazione arriva in risposta alla proposta di riforma della legge elettorale, che Bonaccini considera un tentativo di alterare le condizioni del voto. I sondaggi recenti non confermerebbero questa percezione.

"Meloni teme di perdere le elezioni e prova a cambiare le regole del gioco". Stefano Bonaccini, evidentemente ignorando gli ultimi sondaggi, commenta così la volontà delle forze al governo di cambiare la legge elettorale. Per l'ex presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché europarlamentare del Pd, si tratta di "un colpo di mano". Intervistato dal Corriere della Sera, insiste: "Trovo surreale che con la guerra in corso, i carburanti e l’energia alle stelle e la stagnazione economica, il Parlamento sia preso in ostaggio sulla legge elettorale. C’è una distanza siderale tra le priorità della destra e la vita degli italiani. Mi spaventa un sistema che punta a concentrare i poteri nelle mani del governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bonaccini, "colpo di mano della Meloni". Subito smentito dai sondaggi

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