Sondaggi politici dopo il referendum 2026 | dai partiti a Meloni cosa cambia

Dopo il risultato del referendum sulla riforma della giustizia nel 2026, i sondaggi politici mostrano una leggera variazione nei consensi dei partiti, con alcune differenze rispetto alle rilevazioni precedenti. L'esito referendario, che ha visto prevalere il no, ha influenzato anche le valutazioni pubbliche sui leader politici, compresa la leader di un partito di maggioranza. Nessuna modifica è stata registrata nelle intenzioni di voto per altri attori politici.

La vittoria del no al referendum 2026 sulla riforma della giustizia, provoca un lieve ‘smottamento’ anche nei sondaggi sui partiti in vista delle elezioni politiche. FdI in calo dopo la vittoria del no. All’indomani dell’esito della consultazione popolare, che non ha premiato la posizione del governo Meloni, il sondaggio dell’Istituto Noto per ‘Porta a Porta’ rileva che Fratelli d’Italia perde lo 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 4 marzo, seguito dal Pd al 22% che guadagna mezzo punto (+0,5%) e dal M5S al 13% che sale anch’esso di mezzo punto percentuale. Anche Forza Italia all’8,5% cresce dello 0,5%, mentre la Lega all’8% sale di un punto (+1%). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sondaggi politici dopo il referendum 2026: dai partiti a Meloni, cosa cambia Articoli correlati Sondaggi politici, Meloni fa un balzo in avanti, lieve calo per i partiti del centrosinistraL'ultimo sondaggio di Termometro politico sulle intenzioni di voto degli italiani mostra un avanzamento per Fdi di Meloni, saldamente sopra il 30%. Sondaggi politici 2026, chi inizia meglio l’anno tra i partitiSondaggi politici 2026, chi inizia meglio l’anno tra i partiti – Il 2026 si apre con numeri confortanti per Fratelli d’Italia, che si conferma... Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA Contenuti e approfondimenti su Sondaggi politici Temi più discussi: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde terreno: M5S in crescita. E voi cosa ne pensate?; Italia al voto sulla magistratura, l’affluenza potrebbe essere decisiva; Sondaggi politici, la Lega scende ancora: Vannacci sale al 3,5%, quanti voti toglie al centrodestra; Viva l’Italia che resiste! Meloni bocciata. Vince il No con quasi il 54%, i Sì al 46%. Sondaggi politici, FdI resta primo, il Pd secondo: come cambiano le intenzioni di voto dopo il referendumFratelli d'Italia è primo, con il 29,5%. Il Partito democratico arriva secondo, con il 21,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle, che però resta distante, al 12,2%. Forza Italia si è ormai posizionata dav ... fanpage.it Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo il referendum sulla Giustizia, la prima indagine a urne chiusePressioni in particolare sul ministero della Giustizia guidato dal ministro Carlo Nordio, al centro dell’attenzione mediatica per i casi Bartolozzi e Delmastro. Alta tensione su Palazzo Chigi dopo la ... unita.it Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo il referendum sulla Giustizia, la prima indagine a urne chiuse. Gli orientamenti di voto x.com Sondaggi politici: nonostante la sconfitta nel referendum il centrodestra è maggioranza nel paese | DATI - facebook.com facebook