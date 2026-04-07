Le autorità hanno condotto verifiche approfondite nell’ambito dell’inchiesta Hydra a Milano, concentrandosi sui documenti allegati. Durante l’analisi, è stata esclusa la presenza di un selfie che ritraeva la leader politica insieme a un individuo coinvolto nell’indagine. Questa scoperta elimina una delle ipotesi emerse nelle settimane passate, confermando che il fascicolo giudiziario non contiene immagini di quel tipo.

Le recenti verifiche sull’inchiesta Hydra a Milano smentiscono la presenza del selfie tra Giorgia Meloni e Gioacchino Amico nel fascicolo giudiziario. L’immagine, scattata nel 2019 durante un evento di Fratelli d’Italia nel capoluogo lombardo, non risulta agli atti della Procura. Il caso riguarda Gioacchino Amico, indicato come il contatto del gruppo criminale senese in Lombardia e attualmente collaboratore di giustizia. Il processo in corso ipotizza l’esistenza di un patto strategico tra ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra per gestire attività economiche nel territorio. La verifica tecnica e le posizioni degli indagati. Gli accertamenti effettuati oggi confermano che lo scatto di cinque anni fa non è parte dei documenti ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta Hydra: smentito il selfie di Meloni tra i documenti

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