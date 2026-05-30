Due persone sono state denunciate per aver tentato di truffare un anziano con una telefonata che simulava un intervento dei carabinieri. I truffatori avevano cercato di farsi consegnare 60mila euro, ma le forze dell’ordine sono intervenute in tempo, recuperando il denaro. La vicenda si è conclusa con il fermo dei responsabili, che avevano ideato una falsa comunicazione ufficiale per ingannare la vittima.

? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a simulare una chiamata dei carabinieri?. Chi sono i due responsabili denunciati per il raggiro?. Perché l'imprenditore ha deciso di trasferire subito i 60 mila euro?. Come hanno fatto i dipendenti della banca a bloccare l'operazione?.? In Breve Truffe orchestrate tramite finti operatori bancari e sedicenti carabinieri per isolare la vittima.. Bonifico verso una società fittizia con sede in Campania per 60 mila euro.. Due persone denunciate in stato di libertà per il loro ruolo nel raggiro.. Indagini della Squadra mobile su possibili complici e conti usati per il riciclaggio.. Un imprenditore bolzanino perde 60 mila euro in un colpo solo: la Squadra mobile recupera l’intera somma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, sventata truffa da 60mila euro: recuperati i soldi

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