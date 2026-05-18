Val Gardena sventata truffa da 50.000 euro | recuperati i soldi

A Val Gardena, una truffa da 50.000 euro è stata sventata e i soldi sono stati recuperati. I truffatori sono riusciti a simulare i numeri dei Carabinieri, creando confusione nella vittima. La vittima ha inviato un bonifico seguendo le istruzioni ricevute, senza rendersi conto della trappola. Le forze dell’ordine hanno poi intercettato le operazioni e sono riuscite a bloccare la fuga del denaro. L’indagine è ancora in corso per identificare i responsabili.

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? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a simulare i numeri dei Carabinieri?. Quale tecnica psicologica ha spinto la vittima a inviare il bonifico?. Chi sono i due sospettati identificati grazie alle telecamere postali?. Come sono riusciti i Carabinieri a recuperare i soldi sottratti?.? In Breve Truffe da 48.500 e 4.900 euro subite da una coppia di Ortisei lo scorso novembre.. Indagati una donna di 30 anni di Roma e un uomo di 48 napoletano.. Recuperati 16.000 euro tramite analisi filmati telecamere uffici postali e decreto Procura Bolzano.. Autorità avvertono: banche e Carabinieri non chiedono mai bonifici o credenziali via telefono.. I Carabinieri della Stazione di Ortisei hanno sventato una frode ai danni di una giovane coppia della Val Gardena, riuscendo a recuperare oltre 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Val Gardena, sventata truffa da 50.000 euro: recuperati i soldi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pretende 1.000 euro in nero per lavori da 50: idraulico indagato per truffa, sequestrati 200mila euroUn idraulico e la sua coniuge, nonché dipendente, sono indagati dalla guardia di finanza di Brescia per truffe ed estorsioni. La truffa del finto carabiniere arriva in Val Gardena: protagonista un napoletanoI carabinieri della Stazione di Ortisei hanno sventato l'ennesima frode del finto carabiniere, denunciando una donna di 30 anni residente a Roma e un...