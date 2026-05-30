Un ufficiale con esperienza diplomatica è stato nominato nuovo comandante dei Carabinieri a Bolzano. La sua priorità sarà rafforzare la presenza sul territorio e monitorare i flussi migratori. La strategia prevede un incremento delle pattuglie e un potenziamento delle attività di controllo nelle aree di maggiore afflusso. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e gestire meglio le situazioni legate all’immigrazione irregolare. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

? Punti chiave Chi è l'ufficiale con esperienza diplomatica che guiderà i Carabinieri?. Come intende gestire il nuovo controllo sull'immigrazione irregolare?. Quali strategie adotterà per aumentare la sicurezza nei borghi locali?. Perché il nuovo comandante chiede supporto diretto ai cittadini?.? In Breve Insediamento avvenuto il 25 maggio alla presenza del generale Stefano Paolucci.. D'Errico ha maturato esperienza operativa in Bosnia-Erzegovina e presso l'Ambasciata ad Ankara.. Precedenti incarichi ricoperti a Bianco, Tagliacozzo, Lucera e presso il Comando Generale a Roma.. Collaborazione operativa prevista con la Questura per il contrasto all'immigrazione irregolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, nuovo capo Carabinieri: D’Errico punta su territorio e flussi

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RUN FOR HOPE, CARABINIERI E ALPINI UNITI PER LA SOLIDARIETA' | 21/04/2026

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