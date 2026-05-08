Gruppo Giovani Imprenditori | il nuovo corso punta su innovazione formazione e territorio

Federico Costantini Vergallo è stato scelto come nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce. La nomina è stata resa nota di recente e rappresenta un cambio alla guida del gruppo. La notizia è stata pubblicata da fonti ufficiali dell’associazione e riguarda un organo che si occupa di giovani imprenditori nella provincia. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata diffusa al momento.

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LECCE - Federico Costantini Vergallo è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce. Resterà in carica per il mandato 2026-2030.La squadra che lo accompagnerà nel prossimo quadriennio sarà composta dai vice presidenti Nicoletta Delle Donne di Edilcos srl, Andrea.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Giovani Imprenditori, il nuovo corso punta su innovazione, formazione e territorioLECCE - Federico Costantini Vergallo è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce. Leggi anche: “X Day” giovani imprenditori ConfCommercio Foggia: impresa, giovani e territorio al centro della seconda edizione Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce il gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Siracusa; Confcommercio Siracusa, costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, Scamacca presidente; Sportello Startup in Confindustria; Il Gruppo Giovani di Confindustria pronto per il quinto business trip, destinazione Catalogna. Costituto il gruppo Giovani imprenditori Confcommercio SiracusaConfcommercio Siracusa rafforza il proprio impegno nel sostenere l’imprenditoria giovanile, riconoscendone il valore come motore di sviluppo economico e sociale ... siracusanews.it X Day giovani imprenditori Confcommercio Foggia: impresa, giovani e territorio al centro della seconda edizioneSi terrà il prossimo 13 maggio alle 9.30 presso il DISS dell’Università degli Studi di Foggia la seconda edizione di X DAY, iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Foggia e i ... manfredonianews.it E’ un’importante occasione di confronto sui temi del welfare aziendale come leva di competitività, attrattività e sviluppo del sistema produttivo, il convegno organizzato a Ravello, oggi pomeriggio, dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. “ - facebook.com facebook