Bolzano Noggler guida il Consiglio | tensioni sulla staffetta regionale
Il consiglio regionale di Bolzano è guidato da Noggler, con tensioni sulla staffetta tra i rappresentanti di Trento e Bolzano. La staffetta tra Fugatti e Kompatscher è rimasta ferma, senza chiarimenti ufficiali su chi abbia bloccato il passaggio di potere tra le due province. La questione riguarda il trasferimento di funzioni tra le due amministrazioni e le modalità di gestione delle transizioni politiche. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi del blocco.
? Domande chiave Perché la staffetta tra Fugatti e Kompatscher è rimasta congelata? Chi ha bloccato il passaggio di potere tra Trento e Bolzano? Come influisce lo stallo politico sulla stabilità dell'Autonomia regionale? Quali sono le conseguenze del bilancio 2025 sulle risorse istituzionali??? In Breve Roberto Paccher eletto vicepresidente con 38 voti, Daniel Alfreider vicepresidente ladino. Lucia Coppola proposta dalle opposizioni ha ottenuto 26 voti durante la seduta. Bilancio 2025 appro . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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