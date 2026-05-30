Bolzano Noggler guida il Consiglio | tensioni sulla staffetta regionale

Notizia in breve

Il consiglio regionale di Bolzano è guidato da Noggler, con tensioni sulla staffetta tra i rappresentanti di Trento e Bolzano. La staffetta tra Fugatti e Kompatscher è rimasta ferma, senza chiarimenti ufficiali su chi abbia bloccato il passaggio di potere tra le due province. La questione riguarda il trasferimento di funzioni tra le due amministrazioni e le modalità di gestione delle transizioni politiche. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi del blocco.