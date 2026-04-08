LIVE Caso Monaldi il Consiglio regionale rompe il silenzio sulla morte del piccolo Domenico

Il Consiglio regionale della Campania si è riunito questa mattina in una seduta straordinaria per discutere del caso Monaldi, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla morte del piccolo Domenico. La riunione si svolge in un clima caratterizzato da tensione e attenzione da parte delle istituzioni, con l’intento di affrontare ufficialmente la questione. La discussione riguarda le circostanze e i dettagli legati a questa vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si apre in un clima carico di tensione e attenzione istituzionale la seduta straordinaria del Consiglio regionale della Campania, convocata questa mattina per fare piena luce sul caso Monaldi. Al centro del dibattito, la vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica: la morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta lo scorso 21 febbraio dopo un delicato trapianto di cuore. Prima dell’avvio dei lavori, l’aula ha rispettato un minuto di silenzio in memoria del piccolo Domenico e del suo donatore. I lavori sono poi iniziati con l’informativa del presidente della Regione, Roberto Fico, chiamato a riferire in aula sugli esiti delle verifiche avviate nelle settimane successive al decesso del bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Caso Monaldi, il Consiglio regionale rompe il silenzio sulla morte del piccolo Domenico Cuore bruciato, il direttore generale del Monaldi rompe il silenzio sugli errori nel caso del piccolo DomenicoL’Ospedale Monaldi di Napoli torna sul caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto dopo un trapianto con cuore bruciato. Monaldi, domani seduta straordinaria Consiglio regionale sul caso del piccolo DomenicoA riferire in aula sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che illustrerà gli esiti delle verifiche ispettive A riferire in aula sarà... Temi più discussi: Monaldi, un ulivo secolare dedicato al piccolo Domenico. Iervolino: Capisco l'assenza della mamma; Morte di Domenico, il cardiochirurgo respinge le accuse sul trapianto; Napoli, ?nuovo trapianto di cuore al Monaldi: salvato un paziente con cardiopatia dilatativa terminale; La morte del piccolo Domenico, interrogati due cardiochirurghi. Oggi in Consiglio regionale il caso Monaldi. Si cerca l’accordo maggioranza-opposizione per un documento unicoOggi la seduta monotematica del Consiglio regionale Campania sulla morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore ... fanpage.it Caso Monaldi in consiglio regionale: Fico riferisce sulla morte del piccolo DomenicoSeduta straordinaria oggi a Napoli: il governatore Roberto Fico illustra i risultati delle ispezioni sul trapianto di Domenico Caliendo. ilgazzettinovesuviano.com Caso Monaldi: Petruzzi querela Oppido per diffamazione a mezzo stampa Leggi qui: https://www.informazionesei.it/caso-monaldi-petruzzi-querela-oppido-per-diffamazione-a-mezzo-stampa - facebook.com facebook L'avvocato della famiglia di Domenico, 'spero Monaldi si costituisca parte civile'. Francesco Petruzzi, 'un altro caso sospetto alla mia attenzione' #ANSA x.com