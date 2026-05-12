A Bolzano si apre una sfida alla presidenza con un candidato dell’opposizione che mette in discussione la tradizione. La candidatura di Repetto rappresenta un elemento di novità nel panorama politico locale. La sua proposta potrebbe influenzare le dinamiche dello scambio linguistico tra le forze in campo. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione tra le forze politiche, con possibili ripercussioni sulla corsa alla presidenza.

? Domande chiave Chi è il candidato dell'opposizione che sfida la tradizione?. Come può la candidatura di Repetto scardinare lo scambio linguistico?. Perché Waltraud Deeg è entrata improvvisamente nella corsa alla presidenza?. Quale ruolo giocherà Andreas Colli nel decidere l'esito del voto?.? In Breve Votazione prevista domani mattina tra le ore 10 e le 13.. Sandro Repetto del Pd contende la presidenza ad Angelo Gennaccaro.. Waltraud Deeg della Svp manifesta interesse per la carica presidenziale.. Andreas Colli di Wir Bürger sostiene la maggioranza Schuler-Gennaccaro.. Domani mattina, dalle 10 alle 13, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si riunirà per determinare l’assegnazione delle cariche presidenziali attraverso la tradizionale staffetta linguistica di metà legislatura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, sfida alla presidenza: la staffetta rischia lo scontro

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