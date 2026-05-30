Nel 2026, saranno destinati un miliardo di euro a investimenti in trasporti, sanità e innovazione. Tra i progetti previsti, ci sono nuovi treni FLIRT e piste ciclabili. Inoltre, alcuni fondi saranno assegnati a progetti tecnologici nel NOI Techpark. Questi interventi puntano a migliorare la mobilità e a sostenere lo sviluppo tecnologico nella regione.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi treni FLIRT e le piste ciclabili la mobilità?. Quali progetti tecnologici riceveranno fondi nel NOI Techpark?. Come verranno utilizzati i fondi per il nuovo modulo dell'ospedale?. In che modo l'assegno provinciale per i figli sarà garantito?.? In Breve Assestamento da 1,028 miliardi per finanziare trasporti, sanità, innovazione e servizi sociali.. Nuovi treni FLIRT, piste ciclabili e bretella sud di Bressanone per la mobilità.. Fondi per nuovo modulo ospedale Bolzano, consultori familiari e sostegno IPES.. Copertura assegno provinciale figli e adeguamento tariffe per le Tagesmütter..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: 1 miliardo per trasporti, sanità e innovazione nel 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dopo sei mesi la Regione accelera, maxi manovra da mezzo miliardo di euro per trasporti, sanità e America’s CupDopo sei mesi di attese, la Regione ha approvato una maxi manovra da 500 milioni di euro.

Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, l'Asl di Salerno vince il premio “Innovazione Digitale in Sanità 2026”L'Asl di Salerno ha vinto il premio “Innovazione Digitale in Sanità 2026”, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano.

Si parla di: Kompatscher presenta la manovra 2026: oltre un miliardo per sviluppo e servizi; Un miliardo per sviluppo, infrastrutture e coesione sociale in Alto Adige.

Dalla Bei 1 miliardo a FiberCop per accelerare sviluppo banda ultra-larga in ItaliaLa Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino a 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed ... ansa.it