A Bolsena si sono svolti i funerali di Wilmo Capretto, vittima di un'esplosione causata da una fuga di gas. Le telecamere di via della Rena hanno ripreso i momenti prima dell’incidente, ma non sono state rese pubbliche. Restano ancora da chiarire le cause esatte dell’esplosione che ha distrutto l’abitazione e provocato la morte. La scena è stata segnata dalla commozione dei presenti durante l’ultimo saluto.

? Domande chiave Come ha fatto una fuga di gas a polverizzare l'intera abitazione?. Cosa hanno rivelato i filmati delle telecamere di via della Rena?. Perché la Procura indaga ora sull'ipotesi di omicidio colposo?. Come sono stati individuati i possibili segnali premonitori dell'esplosione?.? In Breve Fuga di gas in via della Rena avvenuta nella mattinata del 27 maggio.. Figli Stella, Paolo e Bendix partecipano al rito funebre a Bolsena.. Offerte dei presenti destinati alla Misericordia di Bolsena invece dei fiori.. Procura di Viterbo coordina l'inchiesta per accertare le cause della deflagrazione.. Il dolore di Bolsena per l’ultimo addio a Wilmo Capretto: la comunità si stringe attorno ai figli dopo la tragedia in via della Rena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolsena, l’ultimo addio a Wilmo Capretto: commozione per la tragedia

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