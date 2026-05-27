Ritrovato il corpo di Wilmo Capretto proprietario della villa crollata a Bolsena dopo un'esplosione

Notizia in breve

Il corpo del proprietario della villa crollata a Bolsena è stato trovato, dopo un’esplosione che ha causato il crollo dell’edificio. L’incidente sembra essere stato provocato da una fuga di gas all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’esplosione. La villa era situata in una zona residenziale della località.