Ritrovato il corpo di Wilmo Capretto proprietario della villa crollata a Bolsena dopo un'esplosione
Il corpo del proprietario della villa crollata a Bolsena è stato trovato, dopo un’esplosione che ha causato il crollo dell’edificio. L’incidente sembra essere stato provocato da una fuga di gas all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’esplosione. La villa era situata in una zona residenziale della località.
Ritrovato il corpo del proprietario della villetta crollata dopo una violenta esplosione, probabilmente a seguito di un incidente con il gas stoccato al suo interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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