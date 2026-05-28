Bolsena la villetta satura di gas e l' esplosione | come è morto Wilmo Capretto | FOTO e VIDEO

Notizia in breve

Una villetta a Bolsena ha subito un'esplosione dopo che si è riempita di gas. La deflagrazione, avvenuta al risveglio, potrebbe essere stata causata da una scintilla, come l’accensione delle luci. L’incidente ha provocato la morte di un uomo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cause precise o altre persone coinvolte.