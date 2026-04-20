Schio-Venezia oggi A1 basket femminile 2026 | orario gara-1 tv programma streaming

Oggi, lunedì 20 aprile, alle ore 20:15, si gioca la prima partita della finale scudetto del campionato di basket femminile di Serie A1 2026. La sfida vede opposte la squadra di Schio e quella di Venezia, in un incontro che apre la serie al meglio delle tre gare. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Inizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si affrontano per la prima sfida che mette in palio il titolo nella serie al meglio delle tre partite. Le scledensi puntano a confermare la vittoria della passata stagione, con la Famila Wuber che ha dominato la regular season dalla prima all’ultima giornata aggiudicandosi poi anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Schio vuole continuare ad aggiornare il record di scudetti, con Cecilia Zandalasini e Costanza Verona pronte a trascinare le compagne. L’Umana Reyer Venezia cerca invece di riscattare la sconfitta nel 2024-2025 contro le acerrime rivale che avevano sfilato il tricolore dal petto delle oro-granata vincitrici nell’annata precedente.🔗 Leggi su Oasport.it

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