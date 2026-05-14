FringeMi aria di festival nella città-palcoscenico

Nelle prossime giornate, la città si trasformerà in un palcoscenico per il festival FringeMi, un evento dedicato al teatro e alle arti performative. La manifestazione si svolgerà in diversi spazi del centro urbano, coinvolgendo compagnie e artisti provenienti da varie parti. Durante questa settimana, si susseguiranno spettacoli, performance e installazioni, attirando pubblico e appassionati del settore. La presenza del festival renderà le vie cittadine particolarmente animate e vivaci.

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Non c’è scampo. Nei prossimi giorni siamo destinati a inciampare nel teatro. E meno male. Che sicuramente ci sono inferni peggiori. Dal Piccolo a Olinda passando per il Life di Zona K, è un fiorire di festival primaverili. Per altro di ottima qualità. Ma il colpo di grazia è destinato a darlo il FringeMI, con i suoi 224 eventi organizzati in spazi non-teatrali: librerie, coworking, appartamenti privati e perfino un’edicola, oltre a vie, piazze e giardini. La città diventa insomma un grande palcoscenico. Grazie all’ottava edizione di questa rassegna nata nel 2019 intorno a NoLo. E che ora coinvolge 17 quartieri milanesi. Mica male. Sarà per questo che per la prima volta il cartellone prova ad allungarsi su due settimane, dal 22 maggio al 6 giugno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - FringeMi, aria di festival nella città-palcoscenico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tromba d'aria nella Bassa Parmense, vento forte in cittàUna tromba d'aria ha colpito la Bassa Parmense - in particolare tra Castell'Aicardi, Parola, Fidenza, Parola, San Secondo e Busseto - nella serata di... Il Festival di Sanremo resterà nella città ligure? La decisioneIl Festival di Sanremo resterà nella città ligure: ecco cosa emerge Il Festival di Sanremo non è solo una gara musicale: è un rituale collettivo, un... Torna il Fringemi festival, oltre 200 eventi in 13 quartieriLa città è il palco di Fringemi Festival, la rassegna diffusa di spettacolo dal vivo, che si terrà dal 30 maggio all'8 giugno in 13 quartieri milanesi, che ospiteranno oltre 200 eventi in spazi ... ansa.it Milano, il FringeMi Festival si allarga con i suoi cento eventiIl Fringe cresce. Promosso da NoLo Fringe a FringeMi Festival, la quarta edizione della rassegna teatrale mantiene salde le radici a Nolo (nord di piazzale Loreto) ma estende i suoi rami in altre aree ... leggo.it