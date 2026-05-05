Festival Michael 2026 | dal 7 al 9 maggio la nona edizione nella Città dei due siti Unesco

Dal 7 al 9 maggio si svolgerà la nona edizione del Festival Michael, che si terrà nella città riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. L'evento si concentra sull’Arcangelo e coinvolge due dei siti classificati come Patrimonio dell’Umanità. La manifestazione celebra l’identità culturale, spirituale e storica della località, con diverse attività e iniziative dedicate alla figura dell’Arcangelo e ai luoghi simbolo della città.

Nona edizione per il festival dedicato all’Arcangelo, ai due Siti Unesco e alla grande identità culturale, spirituale e storica della Città. Tra gli appuntamenti: l’opera d’arte contemporanea “costruita” dalla comunità, la conferenza e spettacolo di Antonio Musarra dedicata al legame tra San.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Torna il festival Michael, dal 7 al 9 maggioTORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città... Leggi anche: Believe Film Festival 2026: al via le iscrizioni per la nona edizione, tra talento emergente e la nuova partnership con Rai Cinema Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MONTE SANT’ANGELO, TORNA IL FESTIVAL MICHAEL: TRE GIORNI TRA FEDE, STORIA E SPETTACOLO NELLA CITTÀ UNESCO; Monte Sant’Angelo rilancia il Festival Michael 2026: cultura, turismo e identità. Le somme; Michael (2026) di Antoine Fuqua - Recensione; Michael, le location del film raccontano vita e carriera di Jackson. FESTIVAL MICHAEL Monte Sant’Angelo: dal 7 al 9 maggio la nona edizione del ‘Festival Michael’Il tema scelto per quest’anno è La porta del cielo, riferimento alla Grotta dell’Arcangelo e ai 950 anni delle Porte di Bronzo del Santuario ... statoquotidiano.it Monte Sant’Angelo, torna il Festival Michael: tre giorni tra fede, storia e spettacolo nella città UNESCOMonte Sant’Angelo si prepara ad accogliere la nona edizione di Michael – Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico, ... immediato.net Monte Sant’Angelo, torna il Festival Michael: tre giorni tra fede, storia e spettacolo nella città UNESCO x.com IL PROGRAMMA DI MICHAEL 2026 | Dal 7 al 9 maggio torna il Festival del patrimonio Monte Sant’Angelo si prepara a vivere la nona edizione di Michael, il Festival che racconta l’Arcangelo, la Grotta, i cammini, la storia longobarda e l’identità della Città - facebook.com facebook