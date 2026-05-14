Apertulia | festa di riapertura per il chiosco sociale Tertulia al Parco della pace e dei diritti
Nel Parco della Pace e dei Diritti di Strada Raffalda si è svolta una festa di riapertura per il chiosco sociale Tertulia, che è tornato ad essere aperto dopo un periodo di chiusura. La riapertura ha visto la partecipazione di diverse persone che frequentano regolarmente il parco, pronte a condividere momenti di socializzazione e incontro. Il chiosco, che si trova all’interno dell’area verde, è ora di nuovo a disposizione della comunità per tutta la stagione primaverile ed estiva.
Chi frequenta abitualmente il Parco della Pace e dei Diritti di Strada Raffalda lo avrà già notato: il chiosco sociale Tertulia è tornato operativo, pronto ad accompagnare la bella stagione con momenti di incontro, socialità e comunità. Ma una riapertura merita sempre di essere festeggiata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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