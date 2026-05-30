Bologna 2026 | il cinema estivo si sposta tra Bolognina e Ippodromo

Notizia in breve

Nel 2026, le proiezioni dell'Arena Puccini si sposteranno tra la Bolognina e l’Ippodromo. L’ex parcheggio dedicato alla logistica culturale verrà trasformato, ma ancora non sono stati annunciati i dettagli del nuovo utilizzo. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha indicato le aree coinvolte nel progetto di spostamento e riqualificazione. La programmazione estiva continuerà con spettacoli e cinema all'aperto nelle nuove location.