Bologna 2026 | il cinema estivo si sposta tra Bolognina e Ippodromo
Nel 2026, le proiezioni dell'Arena Puccini si sposteranno tra la Bolognina e l’Ippodromo. L’ex parcheggio dedicato alla logistica culturale verrà trasformato, ma ancora non sono stati annunciati i dettagli del nuovo utilizzo. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha indicato le aree coinvolte nel progetto di spostamento e riqualificazione. La programmazione estiva continuerà con spettacoli e cinema all'aperto nelle nuove location.
? Punti chiave Dove si sposteranno le proiezioni dell'Arena Puccini nel 2026?. Cosa diventerà l'ex parcheggio dedicato alla logistica culturale?. Come cambierà la distribuzione dei film tra centro e periferia?. Quale impatto avranno le mille nuove sedute sulla partecipazione cittadina?.? In Breve Arena Puccini all'Ippodromo offrirà mille sedute e un grande schermo dedicato.. Un ex parcheggio diventerà un archivio per le pellicole restaurate.. La strategia mira a decongestionare i centri storici verso la Bolognina.. Il percorso culturale collega Piazza Maggiore alla zona dell'Ippodromo.. L’estate 2026 trasformerà il cinematografico bolognese con nuovi spazi all’aperto e festival tematici, partendo dalla proposta del Cinema Ritrovato fino alla nuova sede dell’Arena Puccini presso l’Ippodromo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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