Bollicine fuori dagli schemi | i vini di The Wine Net conquistano la Cité du Vin di Bordeaux

Notizia in breve

Le bollicine di The Wine Net hanno attirato l’attenzione alla Cité du Vin di Bordeaux, uno dei principali musei dedicati alla cultura del vino. Il pubblico e i professionisti presenti hanno mostrato interesse e apprezzamento per questi vini, che si distinguono per caratteristiche non convenzionali. La manifestazione ha visto una partecipazione significativa di visitatori e addetti ai lavori, interessati a scoprire le peculiarità delle proposte di The Wine Net.