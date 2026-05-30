Bollicine fuori dagli schemi | i vini di The Wine Net conquistano la Cité du Vin di Bordeaux
Le bollicine di The Wine Net hanno attirato l’attenzione alla Cité du Vin di Bordeaux, uno dei principali musei dedicati alla cultura del vino. Il pubblico e i professionisti presenti hanno mostrato interesse e apprezzamento per questi vini, che si distinguono per caratteristiche non convenzionali. La manifestazione ha visto una partecipazione significativa di visitatori e addetti ai lavori, interessati a scoprire le peculiarità delle proposte di The Wine Net.
BORDEAUX – La Cité du Vin, uno dei luoghi simbolo della cultura del vino mondiale, le bollicine di The Wine Net hanno attirato attenzione, curiosità e apprezzamento da parte sia dei professionisti del museo sia del pubblico francese degli appassionati. Il 21 maggio, presso il polo museale di Bordeaux, la rete che riunisce La Guardiense, CVA Canicattì, Cantina Frentana, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, Colli del Soligo e Pertinace è stata protagonista di una giornata dedicata alla scoperta di bollicine italiane provenienti da territori meno convenzionali rispetto alle denominazioni più note del panorama spumantistico nazionale. Il... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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